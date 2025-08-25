The Swiss voice in the world since 1935

Gobierno de Paraguay recomienda a ciudadanos no viajar a Venezuela por delicada situación

Asunción, 25 ago (EFE).- El Gobierno de Paraguay recomendó este lunes a sus ciudadanos «evitar viajar a la República Bolivariana de Venezuela» debido a la «delicada situación institucional y de seguridad que se vive en ese país», según un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción.

«El Paraguay no tiene embajada o consulado operando en Venezuela y se ve limitado para brindar servicios de asistencia a los paraguayos que pudieran requerirlo», agregó la nota.

Caracas rompió relaciones con Asunción en enero pasado, después de que el presidente paraguayo, Santiago Peña, apoyara al líder opositor Edmundo González Urrutia, lo que el Ejecutivo de Nicolás Maduro calificó de desconocimiento del derecho internacional y del «principio de no intervención». EFE

