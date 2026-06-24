Gobierno de Paz anuncia el inicio de operaciones en Bolivia de la aerolínea de carga ABSA

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La Paz, 24 jun (EFE).- El Gobierno de Rodrigo Paz anunció este miércoles el inicio de operaciones en Bolivia de la aerolínea de carga ABSA, filial del grupo Latam, que será el cuarto operador extranjero de ese tipo en ingresar recientemente al mercado boliviano.

ABSA Cargo comenzará a operar este jueves con un vuelo procedente de Miami que llegará al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en la región oriental de Santa Cruz, informó el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, según un comunicado de prensa de su despacho.

Desde Santa Cruz, a donde se estima que arribe el viernes, la aeronave continuará el viaje hasta Florianópolis, en Brasil, una operación en la que se prevé el transporte de unos 25.000 kilogramos de carga destinada a Bolivia, según el ministerio.

La compañía operará aeronaves Boeing 767-300F con capacidad para transportar hasta 55.000 kilogramos.

Según Zamora, el ingreso de ABSA Cargo a Bolivia está amparado en la séptima libertad aérea, que permite a aerolíneas extranjeras operar vuelos de carga entre Bolivia y terceros países sin necesidad de partir desde su nación de origen.

El Ministerio de Obras Públicas mencionó que con el ingreso de ABSA Cargo, Bolivia suma «cuatro operadores extranjeros exclusivos de carga», incluidos también Aercaribe Cargo, Copa Cargo y Tampa Cargo.

Según la misma fuente, antes de que Paz asumiera la Presidencia en noviembre pasado, el mercado boliviano de carga aérea contaba únicamente con los servicios de la estatal Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) y Aercaribe Cargo.

«Actualmente, el país dispone de un operador nacional y cuatro operadores extranjeros especializados en transporte de carga, ampliando la capacidad operativa, la conectividad internacional y las oportunidades para las exportaciones e importaciones bolivianas», agregó la entidad.

Copa Cargo empezó a operar en Bolivia en noviembre de 2025 y Tampa Cargo desde el pasado 5 de junio. EFE

gb/jrg