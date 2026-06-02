Gobierno de Perú cesa para julio a embajadores ante 17 países, entre ellos España y EE.UU.

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Lima, 2 jun (EFE).- El ministro de Relaciones de Perú, Carlos Pareja, confirmó este martes que el Gobierno de su país decidió cesar a un grupo de embajadores, en Estados Unidos y España, pero aseguró que esa medida no afectará la organización en el exterior de la segunda vuelta presidencial que se celebrará el domingo en el país andino, porque solo se implementará a fines de julio próximo.

Los «embajadores políticos cesarán en sus funciones en julio, antes del término del Gobierno», señaló Pareja en un mensaje publicado en las redes sociales del ministerio.

Según esa información, el Ejecutivo publicó las resoluciones de cese para dar inicio al proceso protocolario y administrativo que regula la transferencia de gestión al concluir funciones en el exterior y retornar al país, antes del próximo 28 de julio, cuando asumirá el nuevo Gobierno que se elegirá este domingo.

Pareja ratificó que, por ese motivo, la decisión no afectará el proceso electoral en el exterior, que está a cargo de los consulados en los 219 locales de votación en los cinco continentes.

El Gobierno interino que preside José María Balcázar publicó este lunes y martes en el diario oficial El Peruano las resoluciones que dan por concluidas las designaciones de los embajadores de Perú en 17 países, así como ante la Organización Mundial de Turismo y la Comunidad del Caribe (Caricom).

La decisión comprende a los representantes peruanos en España y Andorra, Estados Unidos, India, Bangladés, Maldivas, Nepal, Sri Lanka, Francia, Brasil, Costa Rica, Surinam, Nueva Zelanda y Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Barbados.

En España ejercía como embajador peruano el periodista y político Luis Iberico, mientras que en Estados Unidos ejercía esta función el exministro y abogado Alfredo Ferrero Díez-Canseco.

La decisión generó alarma en medios y políticos locales, que cuestionaron que se haya tomado cuando solo faltan cinco días para la segunda vuelta presidencial, que en el exterior está a cargo de las sedes consulares.

Al precisar los alcances de la decisión, Pareja ratificó que no se afectará el desarrollo de los comicios y que la intención es que los representantes diplomáticos cuenten con tiempo para despedirse de las autoridades de los países correspondientes y elaboren los informes sobre sus funciones.

«No va a haber nuevos embajadores, no. El proceso de término de funciones se inicia con esta resolución que ha salido publicada», declaró el ministro en la emisora RPP. EFE

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