Gobierno de Perú considera «inaceptable» la oposición de la Corte IDH a su ley de amnistía
Lima, 6 sep (EFE).- El Gobierno de Perú consideró este sábado «inaceptable» que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se oponga a la aplicación de una ley de amnistía para militares, policías y miembros de los comités civiles de autodefensa investigados y procesados por delitos cometidos durante el conflicto interno que asoló al país entre 1980 y el año 2000.
La Corte IDH dispuso este viernes que los jueces peruanos se abstengan de aplicar por el momento esa amnistía, que fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte tras ser aprobada por el Congreso, «a fin de que no surta efectos jurídicos» hasta que se pronuncie de manera definitiva sobre el tema.
Ante esto, la Presidencia emitió un comunicado en el que señaló que «el Gobierno del Perú considera inaceptable esta decisión de la Corte IDH» y aseguró que «seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan la actuación de sus órganos». EFE
