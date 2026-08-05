Gobierno de Perú considera que visita del papa será «un bálsamo» para reconciliar el país

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Lima, 5 ago (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, aseguró este miércoles que la visita del papa León XIV al país del 11 al 17 de noviembre próximo será «un bálsamo» para los peruanos y afirmó que el Gobierno de la presidenta, Keiko Fujimori, está comprometido para conseguir que el viaje del sumo pontífice al país andino sea «todo un éxito».

«Esta visita va a ser la manifestación de esta inmensa mayoría del pueblo peruano por la reconciliación, estamos enfocados en eso y estamos muy ilusionados y felices de la visita del papa, que creo que será una especie de bálsamo para todos los peruanos», dijo el canciller en unas breves declaraciones a la prensa en Palacio de Gobierno de Lima.

Espá aseguró que el Ejecutivo está «en constante comunicación» con la nunciatura apostólica, para ver los detalles y traslados de la visita papal a las ciudades peruanas de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa

«El Perú está poniendo a disposición todos los recursos necesarios para que esta visita sea todo un éxito estamos totalmente comprometidos», indicó Espá. EFE

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