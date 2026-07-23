Gobierno de Perú declara en emergencia distritos afectados por sismos en centro del país

Compartir

2 minutos

Lima, 23 jul (EFE).- El Gobierno de Perú declaró en emergencia por 60 días los distritos afectados por los sismos de magnitud 5,1 y 3,7 que sacudieron el sábado el departamento de Junín, en la sierra central del país, y que provocaron seis fallecidos, decenas de heridos y daños materiales.

A través de un decreto supremo que cuenta con la firma del presidente interino, José María Balcázar, y que fue publicado este jueves en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo declaró en emergencia los distritos de Ahuac, en la provincia de Chupaca, y Huayucachi, en la provincia de Huancayo, ambos en la región de Junín.

Dicha disposición tiene por objetivo «la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan».

La ejecución de estas acciones estará a cargo del gobierno regional de Junín y los gobiernos locales respectivos, bajo la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Además, se contará con la participación de los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Interior, Defensa, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, e instituciones públicas y privadas involucradas.

La implementación de las acciones previstas se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

El sismo de 5,1 y su posterior réplica de 3,7 dejaron, además de seis fallecidos, 30 heridos y numerosos daños en viviendas, en establecimientos sanitarios, así como en la transmisión de energía eléctrica y en infraestructura turística en distritos de la sierra central peruana.

Este miércoles, la presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció que tras su investidura como mandataria este martes viajará a Junín.

«Tenemos que ir también a Junín, la próxima semana, ya en funciones, mi primer viaje va a ser visitar a todos los damnificados de Chupaca», indicó Fujimori en declaraciones a periodistas.EFE

pbc/cpy