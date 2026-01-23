Gobierno de Perú evaluará medidas adicionales contra la criminalidad en ciudad de Trujillo

Lima, 23 ene (EFE).- El Gobierno de Perú evaluará nuevas medidas contra el crimen organizado en la ciudad de Trujillo, que al igual que la capital Lima y Callao se encuentran bajo estado de emergencia, para combatir el auge de la actividad delictiva de las bandas criminales, dedicadas a la extorsión a comerciantes y negocios.

El presidente interino de Perú, José Jerí, anticipó que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, viajará a esa urbe el fin de semana para verificar la situación y evaluar la aplicación de otras medidas.

«Contamos con un nuevo marco normativo, producto de las facultades delegadas (por el Congreso al Gobierno), que nos permite intervenir con más herramientas. Los resultados deben evaluarse semana a semana, en función del trabajo que realizan las fuerzas del orden», apuntó Jerí.

Trujillo es también una de las primeras ciudades que fue declarada en emergencia en el anterior Gobierno de Dina Boluarte para combatir la acción de las organizaciones criminales en esta importante urbe del norte peruano, afectada por la extorsión, el sicariato y otros delitos graves, y que mediante el cobro de cupos amenazan a comerciantes y negocios.

El mandatario participó esta madrugada en operativos policiales en diversos puntos de la capital para reforzar el control sobre la prohibición de la circulación de motocicletas con dos personas a bordo, en el marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

Jerí se trasladó a la vía rápida Costa Verde, a la altura de la playa Marbella, en el distrito de Magdalena del Mar, donde supervisó el operativo a cargo de la Policía Nacional del Perú.

En ese lugar, la intervención incluyó la fiscalización del tránsito de motocicletas, así como la supervisión de autos y otros vehículos, y también se realizó el control de identidad para detectar a personas con requisitorias judiciales. EFE

