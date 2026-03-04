Gobierno de Perú garantiza gas para servicios críticos y hogares tras fuga en yacimiento

2 minutos

Lima, 4 mar (EFE).- El Gobierno de Perú garantizó este miércoles el suministro de gas natural para servicios críticos y hogares tras la fuga y combustión registradas en un ducto del yacimiento de Camisea, en la región sureña de Cusco, y llamó a la calma al asegurar que se trata de un problema temporal.

Así lo sostuvo la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, quien en una rueda de prensa recordó que, tras la notificación de la fuga el domingo por parte de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), el Gobierno activó un mecanismo de racionalización para garantizar el abastecimiento a hogares, transporte masivo y activos críticos del país.

El Gobierno declaró en emergencia el suministro de gas por 14 días, a partir del lunes pasado, pero la jefa del Gabinete señaló que también se evalúan acciones para reducir ese tiempo mediante un plan de trabajo acelerado.

Además, Miralles anunció que el Ejecutivo emitió este miércoles un decreto que permitirá a empresas e industrias utilizar combustibles y energías alternativas durante el periodo de contingencia generado por este incidente.

Detalló que esta medida permitirá el uso de combustibles como diésel, gas licuado de petróleo (GLP) y otras alternativas mientras se restablece el servicio de transporte de gas natural.

A su turno, el Ministerio de Salud anunció en la red social X que activó la respuesta inmediata tras la fuga y combustión de gas y se mantiene vigilante para proteger la salud de la población de la zona.

Brigadas de la Gerencia Regional de Salud de Cusco atendieron a 35 personas de la comunidad Alto Saringabeni con síntomas respiratorios y oculares leves, precisó.

Miralles añadió que la comunidad más cercana al lugar del incidente se encuentra a 16 kilómetros de distancia.

Protesta de taxistas

Este martes, el ministro de Energía y Minas, Ágelo Alfaro, pidió paciencia a los taxistas y dueños de vehículos particulares, puesto que son los más afectados por las restricciones de venta del gas natural vehicular (GNV).

Sin embargo, representantes de los taxistas anunciaron que a las 17.00 horas de este jueves (21.00 GMT) harán una marcha pacífica hacia la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La movilización fue confirmada por el portavoz de Taxis Amarillos de Lima y Callao, Jhonny Trujillo, en una entrevista con Canal N en la que señaló que solicitan la instalación de una mesa de diálogo con el Ejecutivo para analizar medidas que permitan mitigar el impacto económico generado por estas restricciones. EFE

pbc/dub/seo