Gobierno de Perú retorna a Vizcarra a cárcel de expresidentes tras 5 días en prisión común

3 minutos

Lima, 26 ago (EFE).- El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) regresará este miércoles a la cárcel de Barbadillo, reservada para los expresidentes procesados o condenados, después de haber permanecido cinco días en una prisión común de Lima, a donde fue llevado por razones no detalladas por las autoridades penitenciarias.

Así lo anunció el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, en una intervención pública donde no aceptó preguntas, y en la que estuvo acompañado por el director del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Iván Paredes, que no pronunció palabras en este acto.

Santiváñez explicó que ha ordenado al Inpe devolver a Vizcarra a Barbadillo, a donde había sido llevado inicialmente después de que un juez ordenase su ingreso en prisión preventiva por cinco meses para evitar una eventual fuga durante la recta final de su juicio, en el que está acusado de haber recibido presuntos sobornos durante su periodo como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

El ministro explicó que dispuso que Vizcarra volviese a Barbadillo por «el honor que esta persona había tenido de ejercer el cargo de presidente de la República», a pesar de que está en prisión preventiva por la presunta comisión de delitos cuando era gobernador regional.

En Barbadillo ya están recluidos otros expresidentes como Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022) por delitos en algunos casos cometidos fuera del mandato, sin que se haya cuestionado su internamiento en esta cárcel situada en el este de Lima, como ha ocurrido con Vizcarra.

Vizcarra denuncia «una serie de abusos»

El Inpe había aducido un error de la junta de clasificación que debía determinar la prisión de destino de Vizcarra para sacarlo de Barbadillo y señalar que debía ir a Lurigancho, una de las cárceles más pobladas de Latinoamérica, si bien por motivos de seguridad fue llevado a Piedras Gordas II.

Vizcarra se convirtió así en el primer expresidente de Perú en ser recluido en una prisión común, algo que hasta ahora el Estado peruano había evitado en los casos precedentes de exgobernantes procesados o condenados.

«Hay una serie de abusos contra mí», declaró Vizcarra este martes por videoconferencia desde la cárcel de Ancón II, también conocida como Piedras Gordas II, durante una de las audiencias del juicio que enfrenta.

«De manera sorpresiva y abrupta, me trasladaron desde Barbadillo en horas de la noche al penal en el que me encuentro actualmente. Ha ocurrido sin recibir ninguna resolución ni comunicación. Como un objeto me agarran, me suben a un carro y me traen a un nuevo penal», agregó.

A la cabeza en encuestas electorales

La detención y encarcelamiento de Vizcarra se produjo cuando el exgobernante figuraba en los primeros lugares de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026, según varias encuestas, pese a tener tres inhabilitaciones impuestas por el Congreso.

Vizcarra mantiene una popularidad superior a la de otros expresidentes de Perú tras haberse enfrentado al Congreso, que se resistía a aprobar la reforma política y judicial que impulsaba el entonces gobernante, en un pulso que le llevó a disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones para conformar un nuevo hemiciclo que posteriormente lo destituyó a él en 2020. EFE

pbc/fgg/llb

(foto) (video)