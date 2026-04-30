Gobierno de Portugal anuncia nuevas ayudas ante daños por tempestades y subida de precios

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Lisboa, 30 abr (EFE).- El Gobierno de centroderecha de Portugal informó este jueves de que ha aprobado una serie de medidas de apoyo a la ciudadanía y las empresas ante los daños causados por los temporales de comienzos de año y el aumento de los precios por el conflicto en Oriente Medio, entre otros proyectos.

El anuncio fue realizado por el primer ministro portugués, el conservador Luís Montenegro, tras un Consejo de Ministros celebrado en Beja (próxima a la frontera con Andalucía), en el que también autorizaron un pago para la modernización de los trenes en la región del Alentejo.

Por un lado, el primer ministro informó que de que han aprobado un decreto ley que prolonga por 12 meses la moratoria de crédito a las empresas, instituciones y particulares afectados por los temporales de este año, que causaron múltiples destrozos en el país.

Esta medida, que inicialmente iba a durar tres meses, prorroga «la suspensión del pago de capital, intereses y otros cargos asociados a los préstamos», así como la prohibición de revocar las líneas de crédito existentes, con el objetivo de mitigar posibles problemas de liquidez y preservar el empleo.

Asimismo, los ministros dieron luz verde a la concesión «excepcional» de 60 millones de euros en apoyo financiero para la sustitución, reparación y rehabilitación de las infraestructuras de los proyectos hidroagrícolas afectados por esas tempestades, como redes de riesgo, sistemas de drenaje y vías de acceso.

Anunció también la aprobación de un apoyo financiero «extraordinario y temporal» al sector agrícola valorado en 20 millones de euros para responder al aumento de los costes de producción, principalmente por los fertilizantes y la energía, a raíz de los conflictos en Oriente Medio.

«Es por lo tanto un aumento dirigido a este área de los fertilizantes, porque sabemos que es uno de los factores que más ha contribuido al empeoramiento de la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas», argumentó Montenegro.

Por otro lado, aprobaron una resolución que autoriza el desbloqueo de 60 millones de euros para la electrificación de la línea ferroviaria en la región del Alentejo y otros decretos que buscan mejorar la gestión y el almacenamiento del agua en el país.

Esta misma semana, Montenegro anunció que se destinarán 22,6 millones de euros al plan Portugal Transformación, Recuperación y Resiliencia (PTRR), anunciado tras los temporales que azotaron al país a principio de año para paliar los daños e incrementar la resiliencia a futuros eventos similares.

Según las cifras oficiales, las borrascas generaron daños valorados en cerca de 500 millones de euros en el sector agrícola, que se suman a cerca de 275 millones de euros estimados en perjuicios en el sector forestal. EFE

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