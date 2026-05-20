Gobierno de Portugal condena comportamiento de ministro israelí con miembros de flotilla

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Lisboa, 20 may (EFE).- El Gobierno de Portugal condenó «vehementemente» este miércoles el comportamiento «intolerable» del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, que aparece en un vídeo en redes humillando a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel, y anunció que hablará hoy con las autoridades de ese país.

El Ministerio de Exteriores luso, liderado por Paulo Rangel, transmitió su postura en una publicación en inglés y portugués en la red social X, donde señaló que el trato infligido a los activistas es una «humillante violación de la dignidad humana».

«El Gobierno portugués ha estado en permanente contacto con las autoridades israelíes para garantizar la liberación inmediata de los ciudadanos nacionales, con garantías de protección, que ahora se vuelve más urgente», afirmó la cartera diplomática.

En ese sentido, precisó que tienen prevista una llamada con las autoridades israelíes esta tarde y que durante esa conversación planean exigir la liberación de los detenidos y aclaraciones sobre lo sucedido, además de «abordar esta grave violación de los derechos de los ciudadanos en cuestión».

El ultraderechista Itamar Ben Gvir visitó este miércoles a los activistas de la Flotilla Global Sumud, que iba rumbo a Gaza, detenidos en el puerto de Ashdod (sur), y difundió un vídeo en el que aparecían maniatados y hacinados en el suelo mientras se burla de ellos.

«¡Bienvenidos a Israel!», aparece diciendo sonriente el ministro mientras ondea una bandera nacional y, a sus pies, se ve a decenas de los activistas arrodillados, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza apoyada en el suelo.

Las imágenes también muestran a los cientos de detenidos en esa posición hacinados bajo el sol mientras un altavoz emite el himno de Israel.

Más tarde, el ministro justificó el vídeo afirmando que son «partidarios del terrorismo» y que no les dará «la otra mejilla».

Los en torno a 430 activistas detenidos por Israel en aguas internacionales se encuentran en el puerto de Ashdod, desde donde podrán ser o directamente deportados del país o trasladados a prisiones israelíes como la de Ketziot, en el desierto del Néguev.

Según datos del Ejecutivo portugués remitidos a EFE, entre los detenidos de la flotilla humanitaria hay dos portugueses, los dos médicos de profesión. EFE

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