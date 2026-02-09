Gobierno de Portugal pide auditoría para analizar daños a infraestructuras por temporales

Lisboa, 9 feb (EFE).- El Gobierno de Portugal informó este lunes de que ha solicitado que se realice «una gran auditoría a todas las grandes infraestructuras y obras de arte» del país para calcular los daños causados por los últimos temporales.

El ministro de Infraestructuras y Vivienda luso, Miguel Pinto Luz, detalló en declaraciones a periodistas tras una reunión con varias entidades del sector que esta auditoría será liderada por el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil (LNEC), un instituto público, y será realizada «en los próximos meses, en los próximos años», recogió la agencia de noticias Lusa.

«Tenemos que garantizar que el legado en las obras públicas es resistente, tiene condiciones de seguridad y es fiable para los portugueses que lo usan todos los días», afirmó Pinto Luz, que precisó que las infraestructuras incluyen «grandes taludes y puentes», que no pueden «estar en peligro en situaciones límite».

El ministro añadió que los diques del río Mondego y Tajo, que registran estos días una crecida en sus caudales, no generan «preocupaciones», aunque sí están siendo monitorizados «permanentemente».

El responsable explicó además que Infraestructuras de Portugal (IP) es la entidad que está liderando la reconstrucción de las regiones afectadas por el mal tiempo, junto con los Ayuntamientos, agregó Lusa.

Los temporales registrados en las últimas dos semanas han causado múltiples destrozos en el país, como caídas de árboles y postes de alta, media y baja tensión, inundaciones urbanas, cortes de carreteras y caídas de estructuras de edificios, entre otros daños.

El Gobierno de Portugal anunció el pasado jueves que ha prolongado hasta el 15 de febrero la declaración de la situación de calamidad en las zonas más afectadas por los temporales, lo que le permitirá movilizar más recursos de emergencia.

El Ejecutivo ordenó por primera vez esa situación de calamidad el pasado 29 de enero en decenas de localidades por el temporal Kristin.

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada una serie de resoluciones para acelerar las labores de reconstrucción, como la suspensión del control administrativo previo en las obras de reparación urgente en los próximos meses en todas las regiones afectadas.

Días antes, el Gobierno dio también luz verde a un paquete global de apoyo de cerca de 2.500 millones de euros. EFE

