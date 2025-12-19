Gobierno de Portugal relanza concurso para segundo tramo de alta velocidad Lisboa-Oporto

2 minutos

Lisboa, 19 dic (EFE).- El Gobierno de Portugal aprobó relanzar el concurso para el segundo tramo de la línea de alta velocidad entre Oporto y Lisboa, de Oiã a Soure, después de que la primera licitación quedara desierta.

Así lo informó en una rueda de prensa este viernes el ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, quien precisó que hubo algunos cambios y que se «optimizó la oferta», sin aumentar el coste total del proyecto.

El ministro detalló que la decisión se adoptó en el Consejo de Ministros celebrado el miércoles, en el que también se aprobó la licitación de los sistemas de señalización y telecomunicaciones, incluida la implantación del sistema europeo de control ferroviario (ERTMS).

Entre las modificaciones está la reducción de unos 11 kilómetros de lo que era el trayecto original, que estaba previsto para los 71 kilómetros entre Oiã y Soure, en el centro de Portugal.

El concurso para la concesión del tramo Oiã–Soure se lanzó en julio de 2024 y se recibieron postulaciones hasta enero de este año, aunque solo se presentó una única oferta válida -el consorcio Lusolav II (liderado por la constructora Mota-Engil)- que acabó siendo rechazada porque no cumplía los requisitos.

Tras este resultado, el Gobierno decidió cancelar formalmente el proceso para volver a lanzar una nueva convocatoria.

Portugal ya adjudicó la construcción del primer tramo de la línea, de 71 kilómetros entre Oporto y Oiã, con un valor base de 1.661 millones de euros.

Estos dos tramos, entre Oporto y Soure, integran la primera fase del proyecto de alta velocidad, que deberá estar finalizada en 2028 y para la que Portugal recibirá más de 813 millones de euros de las subvenciones del Mecanismo ‘Conectar Europa’.

La línea de alta velocidad entre Oporto y Lisboa constará de 290 kilómetros y permitirá unir las dos mayores ciudades de Portugal en una hora y 15 minutos.

Portugal tiene previsto también alargar esta línea desde Oporto a la ciudad española de Vigo (Galicia), con un trayecto que podrá hacerse en 50 minutos. EFE

lmg/rf