Gobierno de Portugal sostiene reunión «muy constructiva» con sindicato tras huelga general

Lisboa, 16 dic (EFE).- La ministra de Trabajo de Portugal, Maria do Rosário Palma Ramalho, describió como «muy constructiva» la reunión que mantuvo este martes con el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) del país, Mário Mourão, para retomar la negociación de la reforma laboral tras la huelga general del día 11.

En una rueda de prensa tras el encuentro, la ministra agregó que se definieron los siguientes pasos a seguir, entre ellos una próxima reunión el 14 de enero en la Comisión Permanente de Consulta Social (CPCS), donde los sindicatos llevarán «propuestas más concretas» para llegar a un acuerdo.

El Ejecutivo de centroderecha portugués aprobó el pasado verano una reforma laboral que los representantes de los trabajadores han rechazado y que motivó la convocatoria de una huelga general el pasado jueves, la primera de ese calibre en doce años en el país. Tras el paro, Gobierno y sindicatos han retomado la negociación.

«El Gobierno mantiene, exactamente como tenía antes, la disponibilidad para construir soluciones; tendremos que encontrarnos a mitad de camino», dijo Palma Ramalho, quien evitó responder las preguntas de los periodistas sobre si el Ejecutivo está dispuesto a hacer concesiones o renunciar a medidas para que el proyecto salga adelante.

Por su parte, el líder de UGT -uno de los sindicatos que suscribió la huelga general- coincidió en que fue «una reunión muy productiva, una reunión que volvió a poner sobre la mesa la confianza que se necesita en una negociación».

En este sentido, Mourão se mostró «optimista» en que lograrán alcanzar un consenso.

Esta reforma laboral, según los representantes de los trabajadores, facilita el despido, desregula los horarios y afecta a derechos como el permiso de lactancia.

En cuanto a la huelga general, los sindicatos aseguraron que tuvo un gran seguimiento con unos tres millones de personas que participaron, mientras que el Gobierno habló de una adhesión «insignificante». EFE

