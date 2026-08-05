Gobierno de Puerto Rico celebra que el Supremo atenderá demandas contra compañía eléctrica

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San Juan, 5 ago (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, celebró este miércoles la determinación del Tribunal Supremo de atender las dos demandas radicadas para decretar la nulidad del contrato de la empresa encargada de la transmisión de la electricidad en el archipiélago, LUMA Energy, una compañía que causa gran descontento entre la población.

«La decisión del Tribunal Supremo representa un paso importante para brindar seguridad a nuestra gente. Desde el inicio he dicho que esta controversia necesita una atención inmediata por tratarse de un tema que incide sobre un servicio esencial para el desarrollo económico, la seguridad y la calidad de vida de nuestro pueblo», expresó en un comunicado la mandataria.

La resolución del Tribunal Supremo dispuso que los demandantes tendrán 30 días para someter su alegato en favor de la cancelación del contrato del operador de energía eléctrica.

«Esta determinación valida nuestra posición de que Puerto Rico merece una respuesta rápida y definitiva sobre un asunto que afecta la operación de un servicio crítico», añadió González Colón.

La controversia se centra en la validez del acuerdo que, en noviembre de 2022, permitió extender el contrato suplementario de LUMA hasta que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) complete la reestructuración de sus deudas.

«Las partes peticionarias deben abundar con precisión sobre los remedios o el proceso de transición que tendría lugar en caso de prevalecer en su contención», esgrimió la resolución.

Por su parte, LUMA subrayó en un documento que la empresa entiende que el proceso debió comenzar a discutirse en el Tribunal de Primera Instancia para «permitirle al pueblo de Puerto Rico conocer la prueba y los testimonios de los funcionarios que validaron el acuerdo».

«Ahora con sus actuaciones han colocado en riesgo el bienestar colectivo, la continuidad del servicio eléctrico y la llegada de fondos federales respetamos la determinación y estamos listos para presentar nuestra posición y los fundamentos para sostenerla de manera contundente», añadió la compañía eléctrica.

La primera demanda para anular la validez del contrato de LUMA fue radicada el 11 de diciembre de 2025, por parte de la AEE y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la gobernadora presentó un segundo recurso cinco días después.

La red eléctrica de Puerto Rico es muy frágil desde que quedó destrozada durante el huracán María de 2017, siendo frecuentes los apagones, que en ocasiones son incluso generales y de varios días de duración.

Los constantes apagones que ocurren en el archipiélago desde que en junio de 2021 Luma empezó a trabajar en Puerto Rico, y los aumentos de la factura pese a las interrupciones eléctricas, son algunas de las causas que han generado disconformidad con la compañía entre los ciudadanos que protestan constantemente. EFE

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