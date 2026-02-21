Gobierno de Puerto Rico despide a Willie Colón como «referente eterno» de cultura boricua

San Juan, 21 feb (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico despidió este sábado a Willie Colón, que falleció a sus 75 años, calificándolo como un «referente eterno» de la identidad cultural del archipiélago caribeño.

«Hoy despedimos con profundo respeto a Willie Colón, maestro del trombón, arquitecto del sonido salsero y referente eterno de nuestra identidad cultural. Su talento brilló desde joven y encontró proyección histórica junto a grandes como Héctor Lavoe y bajo el respaldo de Johnny Pacheco, dejando una huella imborrable en la música latina», señaló el Ejecutivo puertorriqueño en un comunicado.

William Anthony Colón Román, más conocido como Willie Colón, murió en un hospital de Nueva York, según informó este sábado su familia. Nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio neoyorquino del Bronx, fue el intérprete de temas icónicos de la salsa como ‘Idilio’, ‘Gitana’ o ‘El Gran Varón’.

«Su legado vive en cada trombón que suena, en cada coro que se canta y en cada corazón que aprendió a amar nuestra música gracias a su genio. A su familia, amistades y seguidores, nuestras más sinceras condolencias. Descansa en paz, maestro», añadió el documento del Gobierno.

El trombonista fue uno de los músicos clave en llevar la bandera de la salsa alrededor del mundo con las legendarias Estrellas de Fania pero también en sus duetos con otras estrellas del género como el panameño Rubén Blades y el puertorriqueño Héctor Lavoe, sin olvidar tampoco su trabajo junto a la «reina de la salsa», Celia Cruz, todos bajo el sello Fania, con el que firmó a los 17 años. EFE

