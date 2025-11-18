Gobierno de Sudán del Sur restituye a alto cargo cercano a presidente ante crisis política

Yuba, 18 nov (EFE).- El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, restituyó este lunes como vicepresidente al veterano Wani Igga, que había sido destituido como vicepresidente para asuntos económicos en febrero, en medio de fricciones políticas por la dirección del partido gobernante y la sucesión en la jefatura de Estado.

El decreto que hace efectiva la medida, difundido por la Corporación de Radiodifusión de Sudán del Sur, también otorga a Igga la vicepresidencia primera del Movimiento Popular de Liberación de Sudán (SPLM), la organización que dirige el país desde su independencia de Sudán en 2011.

El regreso de Igga tiene lugar tras una escalada de las fricciones políticas dentro del SPLM que provocó no sólo el cese de su antecesor, Benjamín Bol Mel, sino su degradación de general a soldado raso y su puesta en arresto domiciliario.

Además, la gobernación del estado meridional de Ecuatoria Central, la inspectoría general de policía y cuatro ministerios han cambiado de titulares estos días.

Dicha disputa responde, según fuentes internas del partido consultadas por EFE, a un conflicto de ambiciones políticas entre Kiir y su exvicepresidente dentro de un mismo ala del SPLM.

Asimismo, se suma al enfrentamiento abierto entre el Gobierno de Yuba y las distintas facciones de la oposición armada, conflicto que se reavivó tras la reorganización del Ejecutivo en febrero de este año -que cesó al propio Igga, cercano a Kiir, pero también a varios opositores-.

Esa crisis aumentó su intensidad en marzo, tras el ataque de la milicia opositora Ejército Blanco a un cuartel en la ciudad norteña de Nasir.

El Gobierno reaccionó con la detención y destitución del líder opositor y exvicepresidente primero, Riek Machar, antiguo aliado de los atacantes, que compartía el poder con Kiir desde el año 2018 como resultado del tratado que puso fin a la guerra civil sursudanesa iniciada en 2013 y que provocó alrededor de 400.000 muertos.

El nuevo vicepresidente de Sudán del Sur cuenta con doce años de experiencia en el cargo (desde 2013 hasta su destitución en 2025) y es una figura reconocida de la lucha independentista sursudanesa, con altos cargos en el SPLM desde la década de 1980. EFE

