Gobierno de Trump anuncia publicación de «centenares de miles» de documentos del expediente Epstein

5 minutos

El gobierno de Donald Trump anunció este viernes la publicación de «centenares de miles de documentos» del expediente judicial del delincuente sexual Jeffrey Epstein, aunque redactados, y la divulgación de más archivos en las próximas semanas, como le obliga la ley que firmó el propio presidente.

Donald Trump hizo campaña en 2024 con la promesa de publicar el archivo Epstein. De vuelta en la Casa Blanca, exhortó a su base a pasar página, pero este viernes, acorralado por el Congreso, debe finalmente cumplir su compromiso.

«Preveo que vamos a publicar varios cientos de miles de documentos» en la misma jornada, declaró el Fiscal General Adjunto, Todd Blanche, a la cadena televisiva Fox.

«Por el momento no hay cargos nuevos, pero estamos investigando», precisó.

El viernes era la fecha límite para la tan esperada publicación, que ha provocado una aguda controversia y todo tipo de teorías conspirativas en Estados Unidos.

La divulgación fue ordenada por la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein aprobada por el Congreso el mes pasado y promulgada por el presidente Donald Trump, que en el pasado fue amigo del fallecido financista.

«Esos documentos vendrán en todos los formatos, fotografías y otros materiales asociados con todas las investigaciones sobre Epstein», añadió.

«Espero varios cientos de miles más en las próximas semanas», dijo Blanche.

«Esperamos que el gobierno cumpla», declaró Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, quien advirtió que en caso contrario habrá «una fuerte reacción» también de los republicanos.

– Ahorcado en su celda –

Para el público y las víctimas, la publicación de todo el expediente constituye la mejor ocasión para arrojar luz sobre el escándalo.

Epstein, un financista neoyorquino condenado en 2008 por prostitución de menores, fue hallado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara otro juicio por delitos sexuales. Su muerte alimentó innumerables teorías de la conspiración según las cuales habría sido asesinado para encubrir a destacadas personalidades.

Trump había sido preguntado en campaña electoral por periodistas sobre si publicaría los documentos, y dijo que «sí», aunque en una entrevista con Fox añadió que en menor grado que otros temas, como los archivos del asesinato del presidente John F. Kennedy, porque «uno no quiere afectar la vida de la gente si hay cosas falsas ahí dentro».

Regresado al poder en enero, Trump tomó por sorpresa a sus partidarios al instarlos a olvidar el asunto, que a su juicio era una «farsa» de los demócratas.

Sin embargo, el presidente estadounidense no pudo impedir que el Congreso aprobara la Ley de Transparencia, en parte gracias a votos republicanos, y tuvo que promulgarla el 19 de noviembre.

– «Amigos demócratas de Epstein» –

La ley obliga al Departamento de Justicia a publicar la totalidad de los documentos no clasificados en su poder sobre Epstein, su cómplice Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de veinte años de prisión, y todas las personas implicadas en los procedimientos judiciales.

En julio, el Departamento de Justicia y el FBI anunciaron en un memorando que no habían descubierto ningún elemento nuevo que justificara la publicación de documentos adicionales o nuevas acciones penales. El anuncio molestó al movimiento MAGA (Make America Great Again) de Trump.

Los documentos esperados podrían incomodar a numerosas personalidades, especialmente del mundo de los negocios, la política o el espectáculo, que gravitaban en la órbita del financiero. Incluido Trump, durante mucho tiempo cercano a Jeffrey Epstein hasta su distanciamiento en los años 2000.

El magnate, por entonces también una figura de la jet set neoyorquina, siempre ha negado haber tenido conocimiento del comportamiento delictivo de Epstein y asegura haberse distanciado de él mucho antes de que la justicia lo investigara.

La semana pasada, legisladores de la oposición publicaron una nueva serie de fotos en las que se ve a Epstein en compañía del expresidente demócrata Bill Clinton, de empresarios exitosos como Bill Gates o Richard Branson, y del cineasta Woody Allen. Trump también aparece, acompañado de mujeres con el rostro tapado.

El jueves surgieron nuevas e inesperadas fotos, como una del conocido intelectual de izquierda Noam Chomsky conversando con Epstein, supuestamente a bordo de su avión privado.

La Casa Blanca sostuvo la semana pasada que «la administración Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein de lo que los demócratas jamás hicieron, al publicar miles de páginas de documentos y pedir nuevas investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein».

La oposición, por su parte, teme una posible manipulación del expediente antes de su publicación.

