Gobierno de Trump restringe la atención médica para los menores transgénero

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 18 dic (EFE).- El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves fuertes restricciones a la atención médica relacionada con los procesos de cambio de género en menores de 18 años, que buscarían cortar fondos federales a las instituciones de salud que ofrezcan estos tratamientos.

«Hoy, estamos tomando seis acciones decisivas, guiadas por la ciencia de más alto nivel y la Orden Ejecutiva de la primera semana (del segundo mandato) del presidente Trump, para proteger a los niños de la mutilación química y quirúrgica», dijo el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en una rueda de prensa. EFE

