Gobierno de Trump suma 77 nuevos jueces de inmigración para enfrentar el atasco de casos

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Los Ángeles (EE.UU.), 21 may (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció este jueves la incorporación de 77 jueces de inmigración, elevando el conjunto total de magistrados a 700, en un esfuerzo del Gobierno del presidente, Donald Trump, para lidiar con la acumulación de casos en las cortes migratorias.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), una agencia del DOJ, explicó en un comunicado que se trata de la promoción más grande de nuevos jueces en la historia del país.

La EOIR ha contratado a 153 jueces de inmigración permanentes en este año fiscal, la cifra más alta registrada en un solo año en los récords de la agencia.

Este jueves también juraron otros cinco jueces de inmigración que han sido clasificados como temporales.

El Fiscal interino de EE.UU., Todd Blanche, dijo este jueves en un comunicado que la promoción de nuevos jueces ha sido posible «gracias al liderazgo decisivo» del presidente Trump y a su compromiso con la seguridad de las fronteras estadounidenses.

Las cortes de inmigración en Estados Unidos dependen del Ejecutivo y no del sistema judicial, lo que ha permitido a la Administración Trump despedir a más de cien jueces designados en el Gobierno de Joe Biden (2021-2025).

La Casa Blanca ha presionado para endurecer los criterios para que los jueces de inmigración revisen las solicitudes de los extranjeros, especialmente las solicitudes de asilo.

EOIR destacó que desde la llegada del presidente Trump las cortes de inmigración han reducido su carga de casos pendientes en dichos tribunales en más de 447.000 casos, disminuyendo la carga pendiente de aproximadamente 4 millones a menos de 3,53 millones.

Defensores de los derechos de los inmigrantes han señalado que parte de la reducción de casos también se debe a que los detenidos abandonan sus casos, tras permanecer durante periodos prolongados en las cárceles migratorias. EFE

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