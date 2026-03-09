Gobierno de Uruguay impulsa un plan de seguridad para los próximos 10 años

3 minutos

Montevideo, 9 mar (EFE).- El Gobierno de Uruguay impulsa un Plan Nacional de Seguridad Pública que incluirá medidas que ya están en curso y otras que se implementarán a largo plazo, según detalló a la prensa este lunes el ministro del Interior, Carlos Negro.

«Es un plan particularmente ambicioso, ya que propone abarcar un período de 10 años, o sea, más allá de esta gestión de gobierno y que consta de siete ejes principales de los cuales se van a desprender algo así como 79 acciones concretas que se pueden también dividir en más de 100 medidas», describió.

Negro ofreció esta información a su salida del segundo Consejo de Ministros que estuvo encabezado por el presidente de ese país, Yamandú Orsi, que estuvo enfocado en que también abordó un proyecto de ley de promoción de empleo.

El Gobierno implementó los «Encuentros por Seguridad» en los que reunió a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para escuchar sus propuestas a la espera de que el plan final sea anunciado a fines de marzo.

El segundo tema que estuvo sobre la mesa este lunes fue el envío en los próximos días al Parlamento de un proyecto de promoción de empleo.

Sobre este punto, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, explicó que está en redacción el texto de «una ley de empleo integral», que tomará los puntos fuertes de otras iniciativas promovidas en el país.

Según los últimos datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo en Uruguay se ubicó en un 7,4 % en enero, con un incremento del 0,3 % con respecto a diciembre.

Castillo advirtió que estas son cifras nacionales y que hay localidades en las que la tasa de desempleo asciende al 12,7 %, por lo que el Gobierno reconoce que hay poblaciones que han quedado al margen de los instrumentos de promoción de empleo.

«Hemos detectado que personas trans, personas afro, los liberados y las personas privadas de libertad han tenido dificultades para acceder a este instrumento», añadió el ministro.

Castillo aseguró que el Poder Ejecutivo ve la necesidad de «tener una herramienta como esta» para hacer frente al «impacto que pueda estar generando el acuerdo UE-Mercosur» en determinados sectores que han manifestado preocupación.

«Nosotros tenemos que hacer centro en cuáles son las oportunidades o herramientas que brindamos. Una de ellas es dotar de herramientas para que el mundo del trabajo tenga de antemano algunos instrumentos», adelantó.

Ambas iniciativas habían sido anunciadas por Orsi en su discurso del pasado 2 de marzo ante la Asamblea General, cuando asistió para rendir cuentas sobre su primer año de gobierno. EFE

dcf/rmp/gad