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Gobierno de Venezuela crea un fondo de 200 millones de dólares para atender la emergencia

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Caracas, 25 jun (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la creación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de su país, golpeado el miércoles por dos potentes terremotos que han causado al menos 164 muertos, 971 heridos y cuantiosos daños materiales.

«Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas» , anunció la funcionaria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).EFE

lb/jcg

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