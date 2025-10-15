Gobierno de Venezuela incauta 300 kilos de drogas y varios explosivos en el sur del país

Caracas, 15 oct (EFE).- El Gobierno de Venezuela incautó 300 kilos de drogas y varios explosivos en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), informó este miércoles el Ministerio de Interior y Justicia.

A través de Instagram, indicó que, durante labores en una carretera de ese estado, la Dirección de Investigaciones de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) vio a «varios sujetos armados» que notaron la presencial policial, efectuaron «varios disparos» y huyeron «hacia una zona boscosa».

El CICPC halló los 300 kilos droga, de los cuales 96 son de cocaína y 204 de marihuana, así como «10 presuntos artefactos explosivos, tipo minas rudimentarias, cuatro tipo direccionales, tres cilíndricos de color anaranjado y 32 detonadores» en «una estructura rudimentaria», detalló el Ministerio de Interior.

Según cifras oficiales, hasta agosto de 2025 en Venezuela se han incautado más de 60.000 kilos de sustancias ilícitas en distintas regiones del país.

En agosto, la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad) y la Dirección de Prevención del Delito (DPD) de Venezuela estaban trabajando en el diseño del Plan Nacional Antidrogas 2026-2031 para «fortalecer las políticas de prevención, formación y lucha con el tráfico ilícito de sustancias», informó entonces el Ministerio de Interior. EFE

