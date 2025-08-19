The Swiss voice in the world since 1935

Gobierno de Venezuela informa del arresto de dos personas vinculadas con presunto atentado

2 minutos

Caracas, 19 ago (EFE).- El Gobierno de Venezuela informó este martes sobre el arresto de dos personas que vinculó con la planificación de un presunto atentado con explosivos en una plaza de Caracas, todo esto, como parte de una «trama de conspiración» de la «derecha fascista» que, asegura, tiene como «jefe» a la líder opositora María Corina Machado.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el ministro de Interior, Diosdado Cabello, precisó que los detenidos son alias ‘El flaco’, a quien señaló como el responsable de construir un explosivo para el presunto atentado en Caracas, así como alias ‘La negra’, la «intermediaria» y la que «contactó a bandas en Colombia» que iban a ser utilizadas en Venezuela.

Tras la captura, estas personas condujeron a las autoridades a un nuevo hallazgo, según Cabello, quien informó desde el estado Miranda (norte) sobre la incautación de «23 rifles de francotirador de distintos calibres, dos escopetas, un arma automática tipo rifle, municiones de todos los calibres, lingotes de plomo que utilizan para el diseño de balas, y un fusil (calibre) 50», entre otros, además de materiales para hacer municiones y armas.

«¿Qué iban a hacer con esto?. ¿Cuáles eran los planes de estos sectores enfermos de la derecha fascista?», expresó el ministro, que anticipó que las autoridades buscan unos «equipos especiales» para elaborar piezas de armas, sin abundar en detalles.

Otras seis personas más fueron detenidas, dijo Cabello sin dar mayores detalles.

El pasado 7 de agosto, el funcionario informó de la captura de 15 personas, una de ellas en territorio colombiano, que presuntamente planificaban un atentado con explosivos en la céntrica Plaza Venezuela de Caracas.

Dos días después, el titular del Interior anunció el hallazgo de dos casas con explosivos en el estado Monagas (este) que, aseguró, estaban destinados a «actos terroristas» y que vinculó con Machado y el «imperialismo norteamericano», en referencia a Estados Unidos.EFE

