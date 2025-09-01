The Swiss voice in the world since 1935

Gobierno de Venezuela reafirma con Irán su «lucha conjunta» por la defensa de su soberanía

Caracas, 1 sep (EFE).- El Gobierno de Venezuela reafirmó este lunes con Irán su «lucha conjunta» por la defensa de su soberanía durante una reunión que sostuvo el canciller venezolano, Yván Gil, con el embajador iraní en el país suramericano, Ali Chegini.

Según informó Gil, el objetivo de este encuentro fue reafirmar la alianza estratégica entre Venezuela e Irán, así como su «amistad y lucha conjunta en defensa de la soberanía, el desarrollo y la multipolaridad».

Asimismo, el jefe de la diplomacia de Caracas indicó que recibió un mensaje de solidaridad por parte de Irán ante las «amenazas contra la paz y seguridad de Venezuela y de toda la región caribeña y latinoamericana».

«Hemos manifestado nuestra confianza mutua en que nuestra cooperación bilateral y en foros multilaterales seguirá fortaleciéndose en consonancia con la diplomacia de paz», señaló Gil en su canal de Telegram.

Este lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que su país enfrenta la «más grande amenaza que se haya visto» en América «en los últimos cien años» ante el despliegue de ocho barcos militares por parte de Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear que, denunció, «apuntan» al país suramericano, que se declararía «en armas» si «fuera agredida».

Se trata, dijo Maduro, de «una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal» como parte de «lo que llaman la máxima presión» para provocar un cambio político, detrás de lo que, insistió, está el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a quien llamó «el señor de la guerra» y lo acusó de querer manchar las manos del mandatario Donald Trump con «sangre venezolana» y de la región.EFE

