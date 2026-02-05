Gobierno de Venezuela sostiene una reunión para entablar diálogo con sectores opositores

Caracas, 4 feb (EFE).- El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este miércoles que miembros del Gobierno encargado sostuvieron una reunión con representantes de partidos de oposición para entablar un diálogo político, propuesto por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que incluya a sectores «coincidentes» y también «divergentes».

El diputado señaló que con el diálogo buscan resolver problemas concretos, «victorias tempranas» y encontrar mecanismos de participación política «con garantías suficientes» para que «quien quiera hacer política» pueda hacerlo sin obstáculos. EFE

