Gobierno de Yemen acusa a los rebeldes hutíes de retener avión de la Cruz Roja en Saná

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Saná, 13 jul (EFE).- El Gobierno del Yemen internacionalmente reconocido acusó este lunes a los rebeldes hutíes yemeníes que controlan la capital, Saná, de retener un avión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el aeropuerto de esa ciudad, y de tomar como «rehenes al piloto y al copiloto» de la aeronave.

«En este momento, la milicia terrorista hutí secuestró un avión del CICR en el aeropuerto de Saná, impidiendo su despegue. También tomaron como rehenes al piloto y a su copiloto, en una peligrosa escalada y una flagrante violación del derecho y las normas internacionales (…) que garantizan la protección de las misiones humanitarias y su personal», dijo en un mensaje en su cuenta en X el ministro de Información yemení, Muamar al Eryani.

Advirtió de que «este comportamiento criminal reafirma que la milicia no reconoce ninguna obligación legal ni humanitaria y no duda en utilizar a las organizaciones humanitarias y a su personal como instrumentos de chantaje y presión política, sin importarle el consiguiente debilitamiento de la labor humanitaria y el peligro que supone para la vida de los civiles y de quienes necesitan asistencia».

Al Eryani llamó a que el CICR, las Naciones Unidas y a la comunidad internacional «condenen este crimen, tomen medidas inmediatas para lograr la liberación inmediata del avión y su tripulación, exijan responsabilidades a los culpables y pongan fin a las continuas violaciones de la milicia contra la labor humanitaria en el Yemen».

La acusación coincide con la creciente tensión en el Yemen debido a la insistencia de los hutíes, respaldados por Irán, así como el Gobierno iraní de fletar vuelos directos entre Teherán y Saná pese a las restricciones impuestas al espacio aéreo yemení desde 2015 por una coalición militar liderada por Arabia Saudí, país que apoya al Gobierno reconocido.

Los hutíes, que no han reaccionado de momento a esas acusaciones, se alzaron en armas en 2014 contra el Gobierno reconocido y controlan desde entonces amplias regiones del norte, centro y el oeste del Yemen.

Las afirmaciones de Eryani también coinciden con advertencias hechas este lunes por el Ejército yemení del Gobierno reconocido de que responderá «con todos los medios disponibles» contra los vuelos que salgan de Irán hacia Saná, a la espera de que llegue hoy una aeronave de la capital iraní hacia la capital del empobrecido país del sur de la península Arábiga. EFE

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