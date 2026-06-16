Gobierno defiende a la jefa de gabinete de Kast tras polémica por un subsidio de vivienda

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Santiago de Chile, 16 jun (EFE).- El Gobierno de Chile defendió este martes a Catalina Ugarte, la jefa de gabinete del presidente José Antonio Kast, quien ha sido señalada por haber recibido hace casi dos décadas un subsidio estatal de vivienda pese a no cumplir con los requisitos para ello.

«La información que nosotros tenemos es que el subsidio, que hace 20 años durante el gobierno de la presidenta (Michelle) Bachelet se entregó a la hoy día jefa de gabinete del Presidente de la República, está con todos los requisitos legales cumplidos», aseguró el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Una investigación del medio Fast Check reveló la noche del lunes que Ugarte y tres de sus hermanos habrían obtenido en 2009 un beneficio que estaba vedado para quienes, directamente o a través de sus grupos familiares, tuvieran propiedades.

De acuerdo al reportaje, la jefa de gabinete de Kast tenían acciones en una inmobiliaria familiar con casi un centenar de terrenos en la periferia de la capital.

Su madre, en tanto, era propietaria de una casa en una comuna residencial de altos ingresos, que figuraba como el domicilio oficial de la familia.

La investigación también denunció que Ugarte y sus hermanos habrían financiado con el subsidio estatal la compra de departamentos en Santiago, de los cuales aún figuran como dueños.

Desde el izquierdista Frente Amplio, el partido del exmandatario Gabriel Boric (2022-2026), anunciaron que oficiarán al Servicio de Impuestos Internos (SII) y remitirán los antecedentes a la Contraloría y al Ministerio Público.

«El gobierno que prometió ser intachable, que hizo de la persecución al fraude social una bandera y que dedicó años a señalar a los supuestos “parásitos del Estado”, hoy enfrenta una acusación gravísima», indicó el diputado frenteamplista Gonzalo Winter.

El cuestionamiento a la jefa de gabinete ocurre en medio de la solicitud de apertura de juicio político efectuado por partidos oficialistas contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda de Boric y señalado por supuestas inconsistencias en cálculos fiscales. EFE

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