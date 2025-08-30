Gobierno define como «catástrofe ambiental» incendio en Parque Natural del Duero portugués
Lisboa, 30 ago (EFE).- La ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, consideró este sábado que el incendio que arrasó el Parque Natural del Duero Internacional, fronterizo con España, es «una catástrofe a nivel medioambiental y paisajístico».
Tras visitar el área ardida y reunirse con las autoridades locales, Carvalho aseguró que este «es un parque natural que es una joya y sigue siendo hermoso, pero tiene una vasta zona que ha sufrido un gran impacto, con más de cinco mil hectáreas quemadas en esta área protegida», dijo a los periodistas, recogió la agencia Lusa.
En total, las llamas quemaron 11.000 hectáreas en el incendio que afectó varias zonas del municipio de Freixo de Espada à Cinta.
La ministra aseguró que se llevarán a cabo los trabajos de restauración y recuperación ambiental con el objetivo de «reducir el riesgo futuro», así como el restablecimiento de proyectos como el de recuperación del buitre negro.
Carvalho alertó que se necesitarán varios años para que el ecosistema afectado por el fuego en este paraje protegido recupere todo su potencial.
Portugal acumula 251.844 hectáreas quemadas en lo que va de año, según cifras actualizadas este viernes por el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), en un verano que ha incluido uno de los mayores fuegos de su historia, en la zona de Arganil, donde ardieron más de 64.400 hectáreas.
La ola de incendios de las últimas semanas ha dejado cuatro víctimas mortales en el país. EFE
