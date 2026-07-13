Gobierno del Yemen cierra todos los aeropuertos del país tras aterrizaje de un avión iraní

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Saná, 13 jul (EFE).- El Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen anunció este lunes el cierre hasta nuevo aviso de todos los aeropuertos del país, una medida tomada después de que un avión iraní aterrizara en una localidad del mar Rojo controlada por los rebeldes hutíes tras los bombardeos contra el aeropuerto de Saná.

«La Autoridad General de Aviación Civil y Meteorología comunica por la presente a todas las aerolíneas y organizaciones internacionales que operan vuelos desde y hacia aeropuertos en la República del Yemen que todos los aeropuertos de la República del Yemen quedan cerrados al tráfico aéreo hasta nuevo aviso, con efecto inmediato», dijo el departamento en una circular. EFE

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