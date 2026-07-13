Gobierno del Yemen cierra todos los aeropuertos del país tras aterrizaje de un avión iraní

Compartir

2 minutos

Saná, 13 jul (EFE).- El Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen anunció este lunes el cierre hasta nuevo aviso de todos los aeropuertos del país, una medida tomada después de que un avión iraní aterrizara en una localidad del mar Rojo controlada por los rebeldes hutíes tras los bombardeos contra el aeropuerto de Saná.

«La Autoridad General de Aviación Civil y Meteorología comunica por la presente a todas las aerolíneas y organizaciones internacionales que operan vuelos desde y hacia aeropuertos en la República del Yemen que todos los aeropuertos de la República del Yemen quedan cerrados al tráfico aéreo hasta nuevo aviso, con efecto inmediato», dijo el departamento en una circular.

Esta medida afecta también a los aeropuertos controlados por los hutíes, como el de Saná y el de Al Hudeida, donde aterrizó el avión iraní que transportaba a una delegación de los insurgentes yemeníes después de que el Ejército del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen bombardeara la pista de aterrizaje del aeródromo de la capital.

Según el Ministerio de Defensa del Gobierno yemení, la pista de aterrizaje del aeropuerto de Saná fue atacada «para impedir el aterrizaje de un avión iraní en territorio yemení».

Tras los bombardeos, el ministro de Transporte de los hutíes, Mohamed Ayash Quhaim, afirmó en declaraciones desde la instalación atacada que «el aeropuerto de Saná estará operativo en dos días».

Asimismo, indicó que los insurgentes prepararon tres aeropuertos en su territorio -los de Saná, Al Hudeida y Saada- para el aterrizaje del avión iraní de la aerolínea Mahan Air, que transportaba a una delegación de los rebeldes hutíes del Yemen desde Teherán.

Esta escalada tiene lugar en medio de una creciente disputa sobre las conexiones aéreas directas entre Teherán y Saná, después de que Irán operara un vuelo civil a Saná la semana pasada para transportar a una delegación hutí a Teherán para el funeral del que fue líder supremo de Irán Alí Jameneí.

Justo este vuelo, de la compañía iraní Mahan Air, es el que regresaba hoy desde Teherán a Saná.

Los hutíes, que controlan Saná y gran parte del noroeste del Yemen, han argumentado repetidamente que el funcionamiento sin restricciones del aeropuerto de Saná es un derecho soberano, mientras que el Gobierno reconocido y la coalición sostienen que los vuelos internacionales deben coordinarse a través del Ejecutivo legítimo y cumplir con los acuerdos de seguridad. EFE

ja-cgs/ijm/pcc