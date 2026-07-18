Gobierno del Yemen obliga a dar la vuelta a un avión iraní por falta de permisos de vuelo

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Saná, 18 jul (EFE).- El Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen obligó a dar la vuelta este sábado a un avión de la aerolínea iraní Mahan Air que se dirigía a Saná, la capital del país controlada por los rebeldes hutíes, por no obtener la autorización de vuelo necesaria en medio de una disputa sobre el espacio aéreo.

El ministro de Transporte yemení, Mohsen al Amri, dijo a la televisión estatal que la aeronave no llegó a Saná y recibió la orden de dar la vuelta tras incumplir los procedimientos aprobados por el Gobierno para obtener el permiso para sobrevolar el espacio aéreo yemení, sobre el que los hutíes no tienen control de facto.

Esto se produce horas después de que el Gobierno declarara que todas las aerolíneas deben obtener autorización previa de la Autoridad de Aviación Civil y Meteorología del Ejecutivo internacionalmente reconocido, que tiene su sede en Aden, para ingresar al espacio aéreo yemení.

Fuentes del Gobierno yemení indicaron a EFE que, antes de que el vuelo de Mahan Air diera la vuelta, las autoridades enviaron una severa advertencia a Irán a través de Omán de que cualquier aeronave iraní que ingresara al espacio aéreo yemení sería derribada de inmediato.

Las fuentes señalaron que Omán transmitió el mensaje a las autoridades iraníes y el avión cambió de rumbo y regresó hacia Irán, mientras que indicaron que cazas de la Fuerza Aérea Yemení fueron desplegados en el este del Yemen para hacer frente a la aeronave.

Esto representa la última escalada en la disputa por el acceso al aeropuerto internacional de Saná, que fue bombardeado el lunes por el Ejército yemení para impedir el aterrizaje de otro avión de Mahan Air que transportaba a una delegación de los hutíes, aliados de Irán, procedente de Teherán.

Los rebeldes atribuyeron el bombardeo a Arabia Saudí, que lidera desde 2015 una coalición militar en favor del Ejecutivo, y respondieron con ataques contra territorio saudí, mientras que también advirtieron de que cualquier respuesta de Riad conduciría al bombardeo de sus instalaciones petroleras.

En medio de esta contienda, Jordania propuso recientemente una iniciativa para reanudar los vuelos comerciales entre Amán y Saná con el fin de atender las necesidades humanitarias, pero los desacuerdos sobre las autorizaciones de vuelo han complicado los esfuerzos para restablecer el servicio aéreo regular. EFE

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