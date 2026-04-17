Gobierno dominicano niega relación comercial con vinculados a caso de corrupción en España

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Santo Domingo, 17 abr (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana negó este viernes haber mantenido relación comercial con los vinculados al caso de corrupción en España conocido como Koldo, por el que hay tres imputados, entre ellos el exministro español de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, por presuntas comisiones ilegales en contratos de compras de mascarillas durante la pandemia de covid, en 2020.

Desde la llegada de Luis Abinader a la Presidencia dominicana, el 16 de agosto de 2020, en plena pandemia, «el Gobierno dominicano no ha suscrito contratos, ni ha realizado procesos de compras o adquisiciones de bienes y servicios con ninguna de las empresas señaladas en dicho caso», entre ellas Pronalab, Modular HV Corp, Reusa, GSI Dominicana, Bali, Megalab Eurofins y Eurofins Histolog, señaló el Ejecutivo del país caribeño en un comunicado.

Insistió en que «la presente administración no mantiene vínculos comerciales ni relaciones contractuales con las referidas entidades», al tiempo que subrayó su compromiso «con la transparencia y el cumplimiento de la ley».

El comunicado del Gobierno fue emitido después de que informaciones procedentes de España indicaran que Víctor de Aldama, un tercer imputado, intentó aprovechar sus vínculos con Koldo García y el entonces ministro Ábalos para abrir negocios en República Dominicana en el verano de 2020, en plena crisis sanitaria.

Presuntamente, Aldama insistió en múltiples ocasiones para que Koldo García intercediera y lograra una llamada entre Ábalos y Abinader, con el objetivo de abrir la puerta a operaciones vinculadas al suministro de material sanitario en plena crisis de la covid‑19.

Este caso ha provocado un gran desgaste político al partido socialista, ya que Ábalos fue durante años hombre de confianza del presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez. EFE

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