Gobierno dominicano y Amazon lanzan programa de 50.000 becas para formar en IA

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Santo Domingo, 9 sep (EFE).- El Gobierno dominicano y Amazon Web Services (AWS), filial de Amazon, lanzaron este miércoles un programa que contempla 50.000 becas gratuitas para capacitar a dominicanos mayores de 18 años en Inteligencia Artificial (IA) e informática en la nube antes de 2028.

El programa ‘AWS Entrena República Dominicana’ fue presentado por la vicepresidenta de AWS para América Latina, Paula Bellizia, en presencia del presidente dominicano, Luis Abinader, durante la inauguración de la séptima edición del HUB Cámara Santo Domingo 2026.

Bellizia señaló que la preparación del talento será determinante para mejorar la competitividad, la productividad y la innovación en el país, y consideró a República Dominicana un ejemplo de colaboración público-privada para acelerar la adopción de nuevas tecnologías.

La iniciativa está dirigida especialmente a estudiantes, profesionales, emprendedores, empresas emergentes y pequeñas y medianas empresas, y ofrecerá formación gratuita y en línea a los 50.000 receptores de estas becas en áreas relacionadas con la inteligencia artificial y la computación en la nube.

Durante su intervención, Bellizia destacó la colaboración entre AWS, el Gobierno y distintas instituciones públicas y privadas para impulsar la transformación tecnológica y ampliar el acceso de la población a formación especializada.

Y sostuvo que la inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología proyectada para el futuro y ya está modificando la manera en que operan las organizaciones.

La vicepresidenta de AWS para América Latina indicó que el 76 % de las compañías en Centroamérica y el Caribe utilizan chatbots y asistentes digitales de inteligencia artificial generativa, mientras que un 13 % ya emplea agentes de IA en áreas estratégicas y con presupuesto asignado.

Asimismo, señaló que el 26 % de las organizaciones en América Latina aseguran estar generando valor económico a partir de la inteligencia artificial.

Durante su exposición, Bellizia también presentó casos de empresas dominicanas que utilizan tecnologías de AWS e inteligencia artificial para mejorar sus operaciones. EFE

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