Gobierno español, listo para actuar ante el impacto económico de la guerra que ya se nota

2 minutos

Bruselas, 9 mar (EFE).- El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, dijo este lunes que la guerra en Irán ya está teniendo un impacto en el bolsillo de los españoles, en concreto por la subida del precio de los combustibles, y que el Gobierno está listo para tomar medidas en función de cómo evolucione la situación.

El conflicto en Oriente Medio ha generado una «elevada incertidumbre y volatilidad a nivel internacional» y «está suponiendo ya efectos tangibles» sobre la economía española, afirmó en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) en la que se abordará el impacto de la guerra sobre la economía del continente.

El titular de Economía recordó que desde el inicio del conflicto, hace apenas una semana, el precio del crudo se ha incrementando en más de un 40 % y el del gas en aproximadamente un 90 % en los mercados globales, mientras que en España la gasolina se ha encarecido en 15 céntimos por litro y en gasoil en 28 céntimos por litro.

«Es decir, ya estamos notando un inicio del efecto de esta guerra en nuestros bolsillos, en la economía española, más allá de los mercados de materias primas energéticas. A partir de aquí, como ha señalado el presidente del Gobierno, lo que va a hacer el Gobierno español es proteger a los ciudadanos, a las empresas y a los trabajadores, como ya hicimos en el caso de la guerra de Ucrania» , dijo.

Añadió que el Ejecutivo tiene «claras» cuáles son las medidas que pueden implementarse e irá «poniéndolas sobre la mesa en función de cómo se vaya desarrollando la situación», tras incidir en que el efecto de la guerra sobre los precios dependerá, en particular, de la duración del conflicto. EFE

