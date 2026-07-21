Gobierno español augura que de la Cumbre Iberoamericana saldrá una «comunidad más fuerte»

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Santander (España), 21 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, aseguró este martes que la Cumbre Iberoamericana de Madrid «será un éxito», de la que saldrán «mensajes concretos para avanzar en el bienestar de los ciudadanos» y una comunidad «todavía más fuerte».

«La comunidad iberoamericana tiene que actuar como un bloque capaz de defender posiciones compartidas», afirmó Albares en la inauguración del curso ‘España en el mundo’, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, que arrancó con una conversación entre el ministro y el secretario general iberoamericano, Andrés Alamand, quien también auguró el éxito de esa cumbre.

La Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre, será el «gran hito diplomático» de este año en España, según el ministro, que defendió que «en este mundo complejo y convulso hay una forma de ser y estar iberoamericana».

Para el gobierno español es «más importante que nunca» que la comunidad iberoamericana se reafirme en sus valores «del multilateralismo, la paz, el derecho internacional y la cooperación entre todos los países».

Y apuesta también por reafirmar su posición como bloque, porque, según el ministro, una comunidad «va mucho más allá» de un conjunto de intereses. «Una comunidad son lazos fraternales como los que tiene España con los pueblos hermanos de América Latina», defendió Albares.

Albares confió en que de esa cumbre salgan resultados como un mecanismo de Protección Civil para colaborar en incendios y desastres naturales y el fomento de la movilidad de los estudiantes. «Queremos que esta sea una cumbre de reafirmación de la comunidad, de sus valores y de su voz internacional, pero también que sea una cumbre que ofrezca resultados concretos».

José Manuel Albares, en un encuentro con periodistas antes de inaugurar el curso, remarcó la «extraordinaria relación» que existe entre España y Estados Unidos, al ser preguntado por el saludo entre los presidentes estadounidense, Donald Trump, y del gobierno español, Pedro Sánchez, en la final del mundial de fútbol en Nueva York.

«Estados Unidos es un aliado muy importante para los europeos y lo que nosotros queremos y por lo que trabajamos es porque esa relación transatlántica que tan beneficiosa ha sido para la seguridad y para la prosperidad de europeos, y yo creo que también para los norteamericanos, siga siendo así», concluyó. EFE

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