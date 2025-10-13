Gobierno español celebra la liberación de los rehenes y que no se «asesine» a más gazatíes

Madrid/Luxemburgo, 13 oct (EFE).- El Gobierno de España calificó este lunes de «grandísima noticia» la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamás, que Israel «no asesine a gazatíes absolutamente indefensos» y que se proporcionen alimentos y bebida a la población palestina.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, celebró, a través de un mensaje que publicó en la red social X, la liberación de los 20 rehenes israelíes y que, «por fin, sus seres queridos puedan abrazarles».

«También la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, que debe llegar de forma masiva para terminar con la hambruna y atender necesidades básicas. Trabajamos por una paz definitiva», añade Albares.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también celebró la «grandísima noticia» desde Luxemburgo, donde asiste a un consejo de ministros de Justicia de los países de la UE.

Desde allí, pidió que la comunidad internacional se involucre para «garantizar y salvaguardar» que esa paz sea duradera y que «nunca más se va a repetir la masacre, el genocidio a la población indefensa palestina en Gaza».

Sobre el acuerdo de paz también se pronunció la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien se encuentra de viaje oficial en Jordania, y desde donde pidió a Israel que permita ya la entrada de toda la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

El Ejército de Israel confirmó este lunes la liberación y llegada a Israel de todos los rehenes que permanecían con vida en Gaza, donde quedan aún 28 cadáveres, de los cuales Israel prevé que parte serán entregados este lunes. EFE

