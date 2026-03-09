Gobierno español listo para actuar ante el impacto económico de la guerra que ya se nota

3 minutos

(agrega declaraciones)

Bruselas, 9 mar (EFE).- El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, dijo este lunes que la guerra en Irán ya está teniendo un impacto en el bolsillo de los españoles, en concreto por la subida del precio de los combustibles, y que el Gobierno está listo para tomar medidas en función de cómo evolucione la situación.

El conflicto en Oriente Medio ha generado una «elevada incertidumbre y volatilidad a nivel internacional» y «está suponiendo ya efectos tangibles» sobre la economía española, afirmó en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) en la que se abordará el impacto de la guerra sobre la economía del continente.

El titular de Economía recordó que desde el inicio del conflicto, hace apenas una semana, el precio del crudo se ha incrementando en más de un 40 % y el del gas en aproximadamente un 90 % en los mercados globales, mientras que en España la gasolina se ha encarecido en 15 céntimos por litro y en gasoil en 28 céntimos por litro.

«Es decir, ya estamos notando un inicio del efecto de esta guerra en nuestros bolsillos, en la economía española, más allá de los mercados de materias primas energéticas. A partir de aquí, como ha señalado el presidente del Gobierno, lo que va a hacer el Gobierno español es proteger a los ciudadanos, a las empresas y a los trabajadores, como ya hicimos en el caso de la guerra de Ucrania» , dijo.

Añadió que el Ejecutivo tiene «claras» cuáles son las medidas que pueden implementarse e irá «poniéndolas sobre la mesa en función de cómo se vaya desarrollando la situación», tras incidir en que el efecto de la guerra sobre los precios dependerá, en particular, de la duración del conflicto.

Cuerpo subrayó que el encarecimiento de los combustibles tiene efectos «especialmente importantes» para los sectores del transporte, agricultura y pesca, pero también podría repercutir en una «subida de costes» para otros productos que se traslade de manera «significativa» a la tasa de inflación del mes de marzo.

En este contexto, subrayó que el Gobierno está monitorizando la situación para decidir, en función de sus efectos, «cuándo y en qué medida» tiene que actuar y con qué instrumentos concretos de apoyo.

Recordó que el Ejecutivo español cuenta con un paquete de medidas que ya se aplicaron en el caso de la guerra contra Ucrania – que desató una crisis energética que disparó la inflación en la eurozona – y por tanto «es cuestión de adaptarlo de la mejor manera posible a esta evolución de las circunstancias».

En este sentido, el ministro español subrayó que la Unión Europea debería tener en cuenta a la hora de actuar las «lecciones aprendidas» de su respuesta a la crisis en Ucrania, en particular la necesidad de coordinar las medidas de apoyo que adopte cada país.

Hizo especial hincapié en la oportunidad de «aprovechar» la situación para avanzar «más y más rápidamente» en las interconexiones energéticas entre los Estados miembros y mencionó las políticas comunitarias de competencia y ayudas de Estado como posibles vías para apoyar a la economía del bloque.

Cuerpo insistió en la llamada del Gobierno a «parar esta guerra y reconducir las discusiones hacia canales diplomáticos» y recordó que España «no participará en esta guerra unilateral, que está fuera del ámbito del derecho internacional». EFE

lpc-asa/psh