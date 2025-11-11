Gobierno finlandés impulsa la creación de campos de tiro para reforzar la defensa nacional

2 minutos

Helsinki, 11 nov (EFE).- El Ministerio de Interior finlandés abrió este martes a consulta pública una serie de enmiendas legislativas destinadas a promover la creación de nuevos campos de tiro en el país nórdico y preservar la actividad de los ya existentes para reforzar la defensa nacional.

Las reformas legales pretenden simplificar los trámites para la concesión de permisos de apertura de nuevos campos de tiro y trasferir su tramitación a una única entidad -la Policía-, en lugar de a distintas autoridades municipales.

Finlandia cuenta actualmente con cerca de 670 campos de tiro de uso civil, además de los polígonos militares, y el Gobierno quiere aumentar esta cifra hasta el millar durante los próximos cinco años.

«El objetivo principal será establecer un número suficiente de campos de tiro táctico y con fusil en todo el país», señaló el Ministerio de Interior en un comunicado.

Esta iniciativa tendrá en cuenta las necesidades regionales y las de los distintos grupos de usuarios de este tipo de instalaciones, como las organizaciones de defensa nacional, las asociaciones de tiro deportivo y de caza y los reservistas.

Finlandia, con 5,6 millones de habitantes, cuenta con más de un millón y medio de armas de fuego de uso civil, lo que la convierte en una de las naciones con más armas per cápita del mundo.

Alrededor de 430.000 finlandeses tienen licencia de armas, gracias a la alta popularidad de la caza y el tiro deportivo en el país nórdico.

La guerra de Ucrania ha aumentado considerablemente el interés de la población finlandesa por las armas de fuego, las prácticas de tiro y los cursos de autodefensa para civiles y reservistas, según la televisión nacional YLE. EFE

