Gobierno francés descarta el alarmismo pese al repunte de la inflación y la caída del PIB

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París, 29 may (EFE).- El ministro francés de Industria y Energía, Roland Lescure, aseguró este viernes que el Gobierno se mantiene «vigilante, sin caer en el alarmismo», tras la publicación de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (Insee), que muestran un repunte de la inflación y una contracción de la economía en el primer trimestre de 2026.

Lescure subrayó en redes sociales que la inflación aumentó al 2,4 % interanual en mayo, aunque consideró que sigue siendo «limitada y globalmente contenida», especialmente en comparación con otros países europeos.

Según el ministro, el incremento de los precios está impulsado principalmente por el encarecimiento de la energía.

Respecto al crecimiento, Lescure reconoció que la economía francesa registró una caída del 0,1 % en el primer trimestre del año, atribuida a «varios vientos en contra coyunturales» y a la adopción tardía del presupuesto estatal, que pudo provocar «una forma de espera» entre algunos actores económicos.

«El Gobierno permanece vigilante, sin ceder al alarmismo», insistió el ministro.

El Insee revisó este viernes a la baja su estimación inicial del PIB francés, al pasar de un crecimiento nulo a una contracción del 0,1 % entre enero y marzo.

El organismo estadístico también informó de que la inflación se aceleró en mayo debido principalmente al aumento de los precios de la energía, especialmente del gas. EFE

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