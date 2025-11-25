Gobierno francés ordena en una circular dar albergue a las mujeres victimas de violencia

2 minutos

París, 25 nov (EFE).- El gobierno francés publicó este martes una circular en la que ordena a los prefectos del centenar de departamentos franceses que faciliten atención y alojamiento a las mujeres víctimas de violencia, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Firmada por los ministros de Igualdad, Aurore Bergé, y de la Ciudad y del Alojamiento, Vincent Jeanbrun, la circular insta a facilitar el acceso a la vivienda a las mujeres víctimas de violencia, priorizando a las adultas y a sus hijos, que se enfrentan a violencia doméstica o intrafamiliar.

Esta circular exige «el acceso inmediato a un alojamiento de urgencia seguro, sin asistencia, incluso si los servicios habituales son indisponibles», destacó el gobierno.

En declaraciones a la radio RMC y la televisión BFMTV, Jeanbrun explicó que el texto «se basa en un triple enfoque: proteger, realojar, reconstruir», asegurando a las mujeres «una solución para abandonar sus hogares de inmediato».

«Quiero que la vivienda se convierta en un refugio mañana», afirmó.

Según el gobierno, el 30% de las llamadas a la línea de emergencias 115 son realizadas por mujeres.

Las plazas de refugio dedicadas específicamente a víctimas de violencia desde 2017 pasaron de 5.100 a más de 11.000, y el presupuesto asignado aumentó un 30% desde 2021, según datos oficiales.

Miles de personas se manifestaron en varias ciudades de Francia, pese a las temperaturas gélidas del sábado pasado, contra la violencia de género y para pedir más apoyo presupuestario para combatirla, en cortejos convocados con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Los manifestantes protestaron contra la tendencia al alza de feminicios en Francia, que supera la media de tres víctimas diarias de feminicido o intento de feminicido, según se desprende del informe anual del Observatorio Nacional de Violencia Contra la Mujer publicado el jueves pasado.

En 2024 se registraron 107 feminicidios, 270 intentos de feminicidio y 906 casos de acoso que llevaron al suicidio o intento de suicidio, lo que eleva el total a 1.283 víctimas, frente a 1.196 en 2023, según el citado informe.EFE

