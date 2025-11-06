Gobierno francés ordena una inspección de 200.000 paquetes de Shein llegados hoy a Francia

2 minutos

París, 6 nov (EFE).– El Gobierno francés ordenó la inspección de todos los paquetes de Shein llegados este jueves al aeropuerto de Chales de Gaulle de París, en torno a 200.000, en el marco del proceso puesto en marcha para suspender la plataforma china por la venta de productos que no cumplan la normativa.

«Esta operación, de una magnitud excepcional, tiene como objetivo verificar la conformidad de los productos, la exactitud de las declaraciones y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras», explicó la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin.

El dispositivo está en manos de la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF), la aduana y la policía de transporte aéreo y las fiscalías correspondientes, entre otros.

«Abriremos 200.000 paquetes durante esta operación (…) la plataforma no podrá decir que nos equivocamos de paquete: hoy vamos a abrirlo todo», dijo De Montchalin desde la zona de carga del aeropuerto de París, por donde transita el 90% de los casi 800 millones de artículos importados a Francia al año.

La operación tiene como objetivo reforzar el proceso judicial en curso contra Shein y «los primeros resultados revelan productos ilegales y que no cumplen con la normativa», entre ellos cosméticos no autorizados, juguetes peligrosos para niños, productos falsificados y electrodomésticos defectuosos, afirmó la ministra.

«Esto forma parte del procedimiento de suspensión iniciado por el Gobierno contra Shein, con el fin de verificar el cumplimiento de la plataforma con nuestras normas en un plazo de 48 horas», dijo.

Entre ayer y hoy, Francia ha iniciado varios procedimientos legales contra Shein, tanto administrativos como judiciales y a nivel europeo, tras la fuerte polémica e indignación provocada por la venta en la plataforma de muñecas sexuales de aspecto infantil y con argumentos de venta pedo-pornográficos, así como de armas de categoría A (machetes o puños de acero).

El aeropuerto Charles de Gaulle de París es el primer paso fronterizo de Francia y uno de los principales puntos de entrada para las mercancías del comercio electrónico internacional, recordó la ministra.

Cada año, el 95 % del flujo de paquetes procedentes de China pasa por él antes de ser distribuido por todo el país. EFE

cat/ngp/jfu