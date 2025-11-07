Gobierno francés rehúsa recibir a Shein e insta a que cumpla la ley para evitar suspensión

2 minutos

París, 7 nov (EFE).– El Gobierno francés rechazó este viernes recibir al director ejecutivo de Shein, Donald Tang, porque no tiene «nada que negociar» en pleno proceso para la suspensión temporal de la plataforma china de comercio electrónico en Francia por el escándalo de la venta de muñecas sexuales con aspecto de niñas.

«No tengo nada que negociar con el señor Tang; debe cumplir la ley», dijo hoy el ministro de Comercio, Serge Papin, en declaraciones a la emisora RMC, en las que defendió que el Ejecutivo debe ser firme y proteger a los consumidores de productos ilegales o que no cumplen las normativas francesas y europeas.

En el mismo sentido se expresó la ministra de las Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, que también rechazó recibir al director ejecutivo de Shein en el Ministerio de Economía y Finanzas, como había solicitado por carta el pasado miércoles.

Ese día, el Gobierno francés anunció la puesta en marcha del procedimiento para la suspensión temporal de la plataforma en Francia por la venta de las muñecas sexuales de carácter pedopornográfico y de armas de tipo A (machetes o puños de acero).

«Estamos en un proceso que incluye la suspensión del sitio web, un procedimiento legal y un procedimiento europeo. Actuaremos conforme a los procedimientos», dijo De Montchalin a la emisora Franceinfo.

Shein tiene hasta esta noche para adecuar su contenido a la normativa, según el procedimiento de 48 horas iniciado el miércoles por el gobierno y supervisado por la Dirección General de Política de Competencia, Asuntos del Consumidor y Control del Fraude (DGCCRF).

Para tratar de evitar la prohibición, el gigante chino suspendió el miércoles temporalmente las ventas realizadas en la plataforma por vendedores externos y todos los productos de Shein que no sean ropa.

«El Shein de hoy no se parece en nada al Shein del miércoles», reconoció el ministro de Comercio, pero señaló que en el control excepcional ordenado ayer en el aeropuerto Roissy-CDG, a las afueras de París, a todos los paquetes de la marca china se detectaron productos no acordes con las normativas e incluso algunos ilícitos.

El aeropuerto Charles de Gaulle es uno de los principales puntos de entrada para las mercancías del comercio electrónico internacional. Cada año, el 95 % del flujo de paquetes procedentes de China pasa por él antes de ser distribuido por todo el país. EFE

cat/rcf