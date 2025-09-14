The Swiss voice in the world since 1935

Gobierno gazatí: Israel «bombardea sistemáticamente torres residenciales y escuelas»

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Jerusalén, 14 sep (EFE).- El Gobierno gazatí denunció este domingo que Israel «bombardea sistemáticamente torres y edificios residenciales, escuelas e instituciones civiles» de la ciudad de Gaza con el objetivo del «genocidio y desplazamiento forzado» de su población.

En un comunicado, el Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, critica «el engaño y las mentiras» del Ejército israelí cuando afirma que esos ataques son contra miembros del grupo islamista.

«Si bien afirma atacar a la resistencia (los grupos palestinos como Hamás), la realidad sobre el terreno no deja lugar a dudas: la ocupación bombardea deliberada y sistemáticamente escuelas, mezquitas, hospitales y centros médicos, destruye torres residenciales y edificios de apartamentos, quema tiendas de campaña de personas desplazadas y ataca las sedes de diversas instituciones, incluidas organizaciones internacionales que trabajan en el ámbito humanitario», dice la nota.

Por ello, el Gobierno gazatí exige a «la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y a todas las instituciones de derechos humanos del mundo» que «tomen medidas serias y efectivas para detener estos crímenes, exigir responsabilidades a los perpetradores y llevarlos ante la justicia conforme al derecho internacional».

El Ejército israelí está intensificando sus ataques contra la capital gazatí dentro de sus planes para ocuparla y desplazar a su millón de habitantes hacia el sur.

Según informó este domingo la Defensa Civil de la Franja, en las últimas horas atacó multitud de viviendas, dejando sin techo a más de 6.000 gazatíes que ahora se verán obligados a desplazarse.

Este sábado, el Ejército israelí derribó un edificio de al menos 12 plantas, conocido como la torre Nour, tan solo una media hora después de que un portavoz castrense emitiese una orden de evacuación forzosa contra este inmueble y otras áreas próximas.

Israel ya había bombardeado o detonado en los últimos días 12 torres residenciales de más de siete plantas, en las que había unos 500 apartamentos que cobijaban a más de 10.000 personas, según Defensa Civil.

Además, derribó otros 120 edificios con una media de tres plantas cada uno, dejando sin refugio a más de 7.200 gazatíes, que se suman a los 30.000 que han huido de medio millar de viviendas dañadas por los incesantes bombardeos.

Ante la intensidad de las bombas, decenas de miles de personas se están desplazando hacia el sur, a una pequeña porción de territorio -la única aún no ocupada por Israel- donde ya hay cientos de miles de personas viviendo en malas condiciones de salubridad. EFE

mt/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR