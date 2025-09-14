Gobierno gazatí: Israel «bombardea sistemáticamente torres residenciales y escuelas»

Jerusalén, 14 sep (EFE).- El Gobierno gazatí denunció este domingo que Israel «bombardea sistemáticamente torres y edificios residenciales, escuelas e instituciones civiles» de la ciudad de Gaza con el objetivo del «genocidio y desplazamiento forzado» de su población.

En un comunicado, el Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, critica «el engaño y las mentiras» del Ejército israelí cuando afirma que esos ataques son contra miembros del grupo islamista.

«Si bien afirma atacar a la resistencia (los grupos palestinos como Hamás), la realidad sobre el terreno no deja lugar a dudas: la ocupación bombardea deliberada y sistemáticamente escuelas, mezquitas, hospitales y centros médicos, destruye torres residenciales y edificios de apartamentos, quema tiendas de campaña de personas desplazadas y ataca las sedes de diversas instituciones, incluidas organizaciones internacionales que trabajan en el ámbito humanitario», dice la nota.

Por ello, el Gobierno gazatí exige a «la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y a todas las instituciones de derechos humanos del mundo» que «tomen medidas serias y efectivas para detener estos crímenes, exigir responsabilidades a los perpetradores y llevarlos ante la justicia conforme al derecho internacional».

El Ejército israelí está intensificando sus ataques contra la capital gazatí dentro de sus planes para ocuparla y desplazar a su millón de habitantes hacia el sur.

Según informó este domingo la Defensa Civil de la Franja, en las últimas horas atacó multitud de viviendas, dejando sin techo a más de 6.000 gazatíes que ahora se verán obligados a desplazarse.

Este sábado, el Ejército israelí derribó un edificio de al menos 12 plantas, conocido como la torre Nour, tan solo una media hora después de que un portavoz castrense emitiese una orden de evacuación forzosa contra este inmueble y otras áreas próximas.

Israel ya había bombardeado o detonado en los últimos días 12 torres residenciales de más de siete plantas, en las que había unos 500 apartamentos que cobijaban a más de 10.000 personas, según Defensa Civil.

Además, derribó otros 120 edificios con una media de tres plantas cada uno, dejando sin refugio a más de 7.200 gazatíes, que se suman a los 30.000 que han huido de medio millar de viviendas dañadas por los incesantes bombardeos.

Ante la intensidad de las bombas, decenas de miles de personas se están desplazando hacia el sur, a una pequeña porción de territorio -la única aún no ocupada por Israel- donde ya hay cientos de miles de personas viviendo en malas condiciones de salubridad. EFE

