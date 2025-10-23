Gobierno georgiano tacha de «estímulo al radicalismo» el premio Sájarov a Mzia Amaglobeli

Tiflis 23 oct (EFE).- El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, calificó este jueves de «estímulo al radicalismo» la concesión por el Parlamento Europeo del premio Sájarov a la libertad de conciencia a la encarcelada periodista georgiana Mzia Amaglobeli.

«En realidad, Mzia Amaglobeli cumplió una misión directa o indirecta como agente extranjera. Intentó perjudicar a las fuerzas del orden, pero fracasó», dijo a la prensa el jefe del Gobierno al comentar el galardón de la periodista georgiana, que compartió con su colega polaco bielorruso Andrzej Poczobut, encarcelado en Bielorrusia.

Agregó que aun así hubo quienes, en alusión a los eurodipudados, «decidieron distinguirla, lo que supone un estímulo al radicalismo, a la delincuencia».

«Lamento profundamente que la burocracia europea se encuentre en una situación tan desesperada. En este contexto, la concesión del premio no sorprende a nadie», resumió.

A su vez, el presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashviuli, afirmó que la concesión del Sájarov a Amoglobeli es una «confirmación de la hostilidad» hacia Georgia.

La periodista georgiana, de 50 años y considerada la primera presa política desde la independencia de Georgia de la URSS en 1991, ya había sido premiada hace menos de dos semanas con el Premio de Derechos Humanos Vaclav Havel.

Fue detenida en enero de este año en Batumi, la segunda ciudad del país, donde tras un mitin opositor contra las políticas prorrusas del Gobierno le propinó una bofetada al jefe de la policía local, Irakli Dgebuadze, durante un altercado.

La periodista, que podía haber sido condenada a entre 4 y 7 años de cárcel, fue condenada en agosto a dos años después de que la jueza que vio el juicio decidiera suavizar el caso de agresión en favor de resistencia a la autoridad, amenazas y violencia contra un funcionario público.EFE

mv-mo/rf