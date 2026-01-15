Gobierno identifica a otro argentino detenido en Venezuela y advierte de «subregistro»

Buenos Aires, 15 ene (EFE).- Patricia Bullrich, exministra de Seguridad Nacional argentina y referente del partido del presidente Javier Milei, advirtió este jueves sobre un «subregistro» en la cifra de ciudadanos del país suramericano detenidos en Venezuela y reveló la identidad de uno de ellos, Roberto Baldo, que se suma a otros dos casos confirmados y un tercero ya liberado.

«Los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados. Como en toda dictadura, la información real se oculta: se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad», expresó Bullrich en su cuenta de la red social X, al comunicar la identidad del argentino-venezolano Baldo y pedir «su pronta liberación».

La senadora compartió una publicación de la referente de la oposición venezolana en Argentina y secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), Elisa Trotta, quien este jueves reveló que Baldo, junto a su esposa española-venezolana, Montserrat Espinosa, «están secuestrados por la dictadura chavista desde finales de 2024».

Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires, Trotta advirtió que el número total de argentinos detenidos se elevaba a cinco, previo a la liberación del ciudadano argentino-israelí Jacob Harari el pasado lunes.

La conferencia contó también con la presencia de familiares del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024 en el país caribeño tras intentar ingresar por tierra desde Colombia para visitar a su pareja e hijo; y del abogado Germán Giuliani, detenido desde mayo de 2025 tras viajar a Venezuela por trabajo.

«Sabemos que Nahuel está bien, está cansado. Lo último que supe es que lo tienen aislado en un pasillo», dijo la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez.

Verónica Rivero, esposa de Giuliani, dijo que no han recibido las pruebas de vida del abogado.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó el martes la liberación por parte de autoridades venezolanas de Harari, que dijo estuvo detenido «durante más de un año junto a otros rehenes occidentales».

El quinto argentino, además de Gallo, Giuliani, Baldo y Harari fue identificado por la prensa local como Gustavo Gabriel Rivara, presuntamente detenido en El Helicoide.

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro, informó este miércoles que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos, para abrir, dijo, un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política.

En paralelo, la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, informó este miércoles que ha verificado la excarcelación de 84 personas desde el jueves pasado, cuando autoridades anunciaron la liberación de un «número importante» de detenidos, días después del ataque de EE.UU. en suelo venezolano, que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. EFE

