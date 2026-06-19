Gobierno interino de Venezuela y oposición se reúnen con el respaldo de EEUU

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El gobierno interino de Venezuela y una exparlamentaria opositora iniciaron el jueves un diálogo sobre una transición democrática, con el respaldo de Estados Unidos, anunció el Departamento de Estado.

El encuentro ocurre a casi seis meses de la captura de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense. Delcy Rodríguez asumió en enero la presidencia interina de Venezuela y gobierna bajo fuerte presión de Washington.

La exparlamentaria Dinorah Figuera, que llegó a Venezuela el jueves tras ocho años en el exilio, dijo a la prensa que regresó invitada por Estados Unidos para negociar con el gobierno interino la constitución de una autoridad electoral «creíble».

Unas horas después de su arribo, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, la recibió para sostener una primera reunión «en su condición de representante de los diputados opositores del período 2015 a 2020», indicó la Asamblea Nacional en un comunicado.

El Departamento de Estado respaldó el encuentro y lo describió como una ocasión para «debatir una agenda que servirá como hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática», según un comunicado.

La agenda incluirá «temas clave» como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del organismo electoral y diversas garantías para la participación política, añadió.

Figuera se desvinculó de la líder opositora y premio nobel de la paz, María Corina Machado, que recientemente lanzó junto a otros dirigentes políticos su «manifiesto de Panamá» para negociar la transición.

«En este momento yo estoy asumiendo una invitación que me hace el Departamento de Estado para asumir todos estos desafíos (…) en los términos de tener un Consejo Nacional Electoral creíble», dijo Figuera a la prensa a su llegada en el aeropuerto.

– «Elecciones con garantías» –

En abril, Figuera se había reunido con un funcionario del Departamento de Estado «para conversar sobre las vías hacia una transición democrática estable, ordenada y consolidada», según un mensaje en español publicado entonces por la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Marco Rubio, Secretario de Estado estadounidense, dijo a principios de junio en una audiencia en la Cámara de Representantes que Venezuela necesita «un nuevo comité electoral», para poder «celebrar elecciones con garantías».

Machado ha pedido el acompañamiento de Estados Unidos para «impulsar una negociación política» que permita «recuperar la democracia en Venezuela».

La oposición liderada por Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que Maduro se proclamó reelecto en medio de denuncias de fraude.

En 2023 Figuera asumió, desde el extranjero, la presidencia de una comisión parlamentaria simbólica.

Los diputados opositores que la conforman habían sido electos para el período legislativo 2016-2020, y marginados por Maduro. Desde entonces, Estados Unidos reconoció la legitimidad de estos parlamentarios.

Figuera, médico de 65 años, se exilió en España tras denunciar «amenazas y acosos» por haber sido vocera oficial en el caso de la muerte en prisión de su compañero en el partido Primero Justicia, Fernando Albán, quien falleció el 8 de octubre de 2018.

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