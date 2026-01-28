Gobierno iraní considera más probable la guerra que la negociación con EE.UU.

1 minuto

Teherán, 28 ene (EFE).- El Gobierno iraní señaló el miércoles que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos, tras días de incremento de la tensión entre ambos países por la decisión del presidente Donald Trump de enviar una flota a la zona.

«Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país», indicó el viceministro iraní de Exteriores Kazem Ghariabadi en un encuentro con prensa extranjera en Teherán.EFE

ash-jlr/jlp