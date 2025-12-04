Gobierno iraquí ordena investigar el «error» de incluir a hutíes y Hizbulá en lista negra

Bagdad, 4 dic (EFE).- El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ordenó este jueves investigar y responsabilizar a los culpables del «error» cometido al incluir al grupo chií libanés Hizbulá y a los rebeldes hutíes del Yemen en una lista negra de terroristas publicada en el Boletín Oficial del país árabe.

El jefe del Ejecutivo iraquí ordenó la investigación por «los errores en el decreto 61 de 2025 del Comité para la Congelación de Fondos de Terroristas», publicado el 17 de noviembre pero que ha causado un gran revuelo hoy en todo Irak, en medio de presiones de EE.UU. para minar la influencia de grupos cercanos a Irán.

«El decreto contenía textos que reflejan posturas inexactas, ya que la aprobación de la parte iraquí para congelar fondos (…) se limitaba a incluir en la lista a entidades e individuos asociados con las organizaciones terroristas Estado Islámico (EI) y Al Qaeda», de acuerdo con el comunicado de la oficina de Al Sudani.

En el documento publicado el pasado 17 de noviembre figuran más de una veintena de organizaciones en una lista negra que supone la congelación de fondos «móviles e inmuebles y recursos económicos» de «terroristas».

Entre los sancionados se encontraban los hutíes del Yemen y Hizbulá libanés, movimientos armados con vínculos a milicias iraquíes proiraníes que según el documento fueron penalizados por «participar en la comisión de una acción terrorista» que no fue especificada.

Los hutíes y Hizbulá, parte del ‘Eje de la Resistencia’ liderado por Irán, tienen fuertes vínculos con varios actores estatales y no estatales de Irak, un país de mayoría musulmana chií al igual que esos dos movimientos, que han ganado considerable apoyo por sus ataques contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023.

Ante el revuelo que ha causado el decreto, Al Sudani afirmó que las posturas de su Gobierno respecto a los ataques israelíes contra el Líbano y Palestina son «de principios» y «no están sujetas a negociación», mientras que acusó a los responsables de esta polémica de «oportunistas».

La noticia se difundió un día después de que el subsecretario de Estado de EE.UU. de Gestión y Recursos, Michael J. Rigas, mantuviera una reunión con el ministro de Exteriores iraquí, Fuad Husein, sobre «la construcción de un futuro más sólido» para ambos países, según la embajada de Estados Unidos en Bagdad.

«Como ha dicho el secretario (de Estado estadounidense, Marco) Rubio, Estados Unidos seguirá insistiendo en la urgencia de desmantelar las milicias respaldadas por Irán que socavan la soberanía de Irak, amenazan a estadounidenses e iraquíes y despojan a Irán de los recursos iraquíes», añadió la misión diplomática en la nota. EFE

