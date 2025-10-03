The Swiss voice in the world since 1935
Gobierno italiano cifra en 400.000 los manifestantes por Gaza, 5 veces menos que sindicato

Roma, 3 oct (EFE).- El Ministerio italiano del Interior ha cifrado en menos de 400.000 las personas que este viernes se han manifestado en todo el país para expresar su solidaridad con la Franja de Gaza y con la Global Sumud Flotilla interceptada por las autoridades israelíes.

En total, según los datos oficiales, 396.400 personas han marchado en un total de 29 manifestaciones en Italia.

Este dato es cinco veces inferior al proporcionado por el sindicato convocante de esta jornada de huelga y protestas, CGIL, que había anunciado la participación de más de dos millones de personas en un centenar de protestas en todo el territorio italiano.

Solo en Roma, la CGIL había contabiliizado más de 300.000 personas en la manifestación, mientras que la Jefatura de Policía redujo ese dato a algo más de 80.000.

En cualquier caso, el sindicato, el mayor de Italia, ha considerado un «éxito» la iniciativa, convocada para protestar contra la interceptación el pasado miércoles de la flotilla internacional que quería romper el bloqueo naval en Gaza.

El Ministerio del Interior también ha reportado 55 agentes heridos en los enfrentamientos con algunos manifestantes, ya que algunas protestas registraron momentos de tensión, como las de Milán o Bolonia (norte). EFE

